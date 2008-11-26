'Yengeç 2' İzmir'i sarstı

İzmir'de Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla başlatılan 'Yengeç 2' operasyonunda aralarında eski Sanayi ve Ticaret İl Müdürü ile avukatların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.



İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı A.K.'nin rüşvet karşılığı tahliye kararı verdiği gerekçesiyle geçen ay ‘Yengeç 1’ operasyonuyla tutuklanmasının ardından başlatılan ‘Yengeç 2’ operasyonu İzmir adliyesini sarstı. ‘Yengeç 2'de, emekli bir tuğgeneralin oğlu olan bir emniyet amiri ve 12 avukat olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alınırken, 3 avukat da aranıyor. Gözaltına alınan zanlıların F tipi cezaevinde kalan çete liderleriyle görüşüp para karşılığı tahliye edilmeleri için pazarlık yaptıkları öne sürüldü.



Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün 6 ay önce başlattığı teknik takip sonucu geçen ay İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinden A.K., tutuklu yargılanan bir çete üyesini para karşılığı serbest bıraktığı idiasıyla ‘Yegenç 1’ operasyonla gözaltına alınıp tutuklandı.



Bu operasyonun devamı niteliğindeki ‘Yengeç 2’ operasyonu dün gece başlayıp sabaha kadar sürdü. İzmir ve ilçelerde birçok ev ve işyeri İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince basıldı. Aralarında açığa alınan İzmir Sanayii ve Ticaret İl eski Müdürü F.G., daha önceki operasyonda tutuklanan hakimin gözaltına alınıp serbest kalan kardeşi H.K., tutuklu hakimin yeğeni avukat M.K., tutuklanan hakimin avukatı Ş.B., hakime rüşvet vererek serbest kalan çete lideri V.O.Ç.'nin avukatı A.Ö.A., MHP’den geçen dönem milletvekili adayı olan avukat T.Ü., MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı avukat M.Ç., ‘Karagümrük Çetesi’ elebaşları Nuri- Vedat Ergin kardeşlerin avukatı E.B., Titan saadet zinciri sanıklarının avukatı İ.B.E. ile diğer avukatlar M.B., Ö.D., S.A., M.Ü. ve adı açıklanmayan bir avukat ile emekli Tuğgenaral İ.E.'nin oğlu İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görevli emniyet amiri A.T.E.'nin de aralarında bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı. 3 avukatın daha arandığı bildirildi.



Eski müdür aracılık yapmış



Yapılan araştırmalarda gözaltına alınan avukatların, özellikle F Tipi Cezaevi’ne gidip, orada çete suçundan yargılanan sanıklarla görüşüp, tahliye olmaları karşılığında para pazarlığı yaptıkları, bu pazarlıklara bağlı olarak İzmir Adalet Sarayı’nda bir takım girişimlerde bulunduğu belirlendi. Bu pazarlıklarda 100 bin YTL ile 1 milyon euro arasında değişen rüşvet miktarlarının konuşulduğu tespit edildi. Bir yıl önce İzmir Sanayii ve Ticaret İl Müdürü olan ve açığa alınan F.G.’nin, mahkumlarla bağlantı kuran avukatlarla yargı içinde köprü oluşturup rüşvet çarkının dönmesine aracılık ettiği öne sürüldü.



Yargının içinde ve dışında olan kirli ilişkilerin tek tek ortaya çıkmasına neden olan Yengeç Operasyonları’nın talimatını veren Özel Yetkili Cumhuriyet Murat Gök konuyla ilgili açıklama yapmazken, operasyonun süreceği belirtildi.



‘Yengeç 1’ operasyonu



Cezaevinde çete suçlamasıyla yatan sanıkların bazı avukatların rüşvet karşılığı kendilerini tahliye edeceğini söylediklerini belirterek şikayette bulunmaları üzerine adı geçen avukatlar yasal izinle teknik takibe alındı. Avukatların kendi aralarındaki görüşmeleri ve çete suçlarına bakan İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkamesi Başkanı A.K. ile yaptıkları görüşmeler tek tek kayıt altına alındı. Kayıtlarda mahkeme başkanı A.K.’nin, kardeşi H.K. aracılığıyla, cezaevinde bulunan ve dosyasına baktığı çete lideri olmakla suçlanan 38 yaşındaki V.O.Ç.'nin tahliyesi için anlaşma yaptığı tespit edildi.



Bu veriler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı’ndan mahkeme başkanı ve birlikte hareket ettiği avukatlar için soruşturma ve operasyon izni aldı. V.O.Ç.'nin tahliye edilmesi üzerine, Özel Yetkili Savcı Murat Gök, Yengeç operasyona başlanması talimatını verdi. Teknik takibe alınan zanlılardan hakim A.K.’nin yeğeni, marketçi M.K.’nin Muğla’nın Ortaca İlçesi'ne, rüşvete konu parayı almaya gittiği anlaşıldı. Takip eden polis, Muğla Barosu’na kayıtlı avukat A.E.'den tahliye karşılığı hazırlanan ve polis tarafından seri numaraları alınmış, parayı alan M.K.'yi suçüstü yakaladı. Muğla’daki operasyonun sonuçlandığı haberi üzerine bir polis ekibi de mahkeme başkanı A.K.’yi Bostanlı Hakimevi'nde gözaltına aldı.



Mahkemeye sevk edilen 15 kişiden hakim A.K., avukatlar A.E., A.D., S.K., İ.C. ve hakimin marketçi yeğeni M.K., 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden emekli olan bir hakimin kardeşi H.E.Y. ve işadamı A.M. tutuklanmıştı. Hakimin kardeşi H.K. ise serbest bırakılmıştı.



