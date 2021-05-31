Yeneroğlu'ndan Soylu'ya "Osman Şiban ve Servet Turgut soruşturması" tepkisi: 8 aydır devam ediyormuş, inanılır gibi değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun soru önergesine verdiği yanıtta, Osman Şiban ve Servet Turgut'un Van'ın Çatak ilçesinde askeri helikopterden atıldıkları iddialarına ilişkin soruşturmanın 8 aydır devam ettiğini bildirdi. Yeneroğlu yanıta, "İnanılır gibi değil" sözleriyle tepki gösterdi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, Osman Şiban ve Servet Turgut'un Van'ın Çatak ilçesinde askeri helikopterden atıldıkları yönündeki iddiaları, bir önerge ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sormuştu.

Yeneroğlu, Soylu'nun önergesine; soruşturmanın 8 aydır devam ettiği yanıtını verdiğini açıkladı.

Yeneroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"İçişleri Bakanlığı, Osman Şiban'ın ağır yaralanmasına ve Servet Turgut'un da hayatını kaybetmesine sebep olan olayla ilgili iddialara cevap verdi. İnanılır gibi değil ama 8 aydır soruşturma devam ediyormuş. Ne olursa olsun, sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz."