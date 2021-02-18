Yeneroğlu: İktidar terörle mücadeleyi siyaset malzemesi haline getirdi

"Yaklaşık 6 yıldır bu evlatlarımızı kurtarmak için yetkililerin hangi adımları attıkları kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Askerlerimizin kurtarılması için bu operasyon son çare miydi bilinmemektedir" diyen Yeneroğlu, nasıl olup da asker, polis ve istihbarat mensuplarının PKK tarafından kaçırılabildiği, bu kaçırmalar hakkında soruşturma açılıp açılmadığının da bilinmediğini dile getirdi.

"Terörist başının mektubunu yerel seçim kazanmak için ekranlarda okutarak terörle mücadele edilmez"

Terörle etkin şekilde mücadele etmenin, milletin huzuru ve güvenliğini sağlamanın iktidarın asli görevi olduğunu belirten Yeneroğlu, "İktidar, milletimizin tamamının ortak ve en öncelikli hassasiyeti olan terörle mücadeleyi siyaset malzemesi ve özellikle propaganda aracı haline getiriyor. Demokrasilerde atılan her adımın bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk millete hesap verme sorumluluğudur ve yanlış yapanların da gereklerini yapma sorumluluğudur" dedi.

Ancak iktidarın hesap vermek yerine parti kongrelerinde gülerek şehitlik mertebesinin ne kadar yüce olduğunun anlatıldığını söyleyen Yeneroğlu, "Millet adına hesap soran muhalefet partilerine parmak sallanmakta, hakaret edilmektedir. Terörle mücadele ettiğini söyleyen ve herkesin kendi hizasına gelmesini isteyen iktidar bilmelidir ki, siyasi ikbal düşünülerek terörle mücadele edilmez. Terörist başının mektubunu yerel seçim kazanmak için ekranlarda okutarak terörle mücadele edilmez" şeklinde konuştu.