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Yenerer 'hedef göstermekten' ifade verdi

Adil yargılamayı etkilemekle suçlanan gazeteci Vedat Yenerer gözaltına alındı.

26 Şubat 2009 02:00

Adil yargılamayı etkilemekle suçlanan gazeteci Vedat Yenerer gözaltına alındı.

Ergenekon Davası kapsamında daha önce gözaltına alınıp tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan Vedat Yenerer kısa bir süre önce tahliye olmuştu. Yenerer bugün "adil yargıyı etkilemek" suçlamasıyla yine gözaltına alındı.

Hedef gösterdiği gerekçesiyle ifadesi alındı

"Ergenekon" davasının tutuksuz sanıklarından gazeteci Vedat Yenerer'in, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarını hedef gösterdiği ve adil yargılamayı etkilediği gerekçesiyle ifadesi alındı.

Yenerer, Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince kendisine yapılan savcılığın tebligatı üzerine polislerle Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar tarafından, bazı televizyon kanallarında yaptığı açıklamalarda "Ergenekon" savcılarını hedef gösterdiği ve adil yargılamayı etkilediği iddiasıyla Yenerer'in ifadesi alındı.

1 saat 10 dakika ifadesi alındı

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Yenerer, organize polislerinin refakatinde savcılığa gelerek 1 saat 10 dakika ifade verdiğini söyledi.

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