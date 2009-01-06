Yener Yermez yeniden yargılama istedi

İşadamı Üzeyir Garih'i öldürdüğü gerekçesiyle hapiste bulunan Yener Yermez'in avukatı Mustafa Yalçınkaya, Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak davanın yeniden görülmesini istedi.





Adliyeye girişte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçınkaya, "Davayla ilgili iadeyi mahkeme talebimize konu olan gerekçeleri 5 madde halinde topladık. Örneğin tekrar bir otopsi yapılmasını isteyeceğiz. Otopsi ile ilgili bazı tespitlerin değişebileceğini düşünüyoruz. Dava sırasında olayla ilgili bilgi veren tanıklarında tekrar dinlenmesini talep edeceğiz. Verdiğimiz dilekçenin yaklaşık 1 hafta içinde değerlendirilerek bize geri dönüleceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu. "Dilekçe kabul görürse ve dava tekrar görülürse tahliye umuyor musunuz" şeklindeki soruya Yalçınkaya, "Takdir mahkemede kalmak suretiyle bizim görüşümüz tahliye çıkabileceği yönündedir. Bizim de mahkemeden böyle bir talebimiz olacaktır" diye yanıt verdi.

