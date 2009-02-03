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Yener Yermez nerede?

Üzeyir Garih cinayeti hükümlüsü Yener Yermez'in annesi, oğlunu Kırıkkale Cezaevi'nde bulamadığını öne sürdü.

03 Şubat 2009 02:00

Üzeyir Garih cinayeti hükümlüsü Yener Yermez'in annesi, oğlunu Kırıkkale Cezaevi'nde bulamadığını öne sürdü.

Yener Yermez İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda Ergenekon davasında tanık olarak ifade verdi, 10 gün sonra da Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ne gönderildiği açıklandı.

Star gazetesinin haberine göre, anne Fatma Yermez Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ni aradı, 'Oğlunuz İstanbul'dan gelmedi' yanıtını aldı.

Bunun üzerine cezaevine giderek oğluyla görüşmeye karar veren Fatma Yermez'in aldığı yanıt yine 'Oğlunuz henüz İstanbul'dan gelmedi' olunca kuşkulanarak avukat Mustafa Yalçınkaya'yı aradı.

Yalçınkaya da geçtiğimiz cuma günü akşamına kadar yaptığı girişimlerde Yermez'in cezaevinde olup olmadığına dair bir bilgiye ulaşamadı.

Cezaevi yetkilileri, Yermez'in cezaevinde olduğunu, sevkıyattan kaynaklanan bir gecikme olabileceğini belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de, Yener Yermez'in ifadesinin alındıktan sonra Kırıkkale Cezaevi'ne gönderildiğini söylediler.

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