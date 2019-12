Yener Yermez: Cinayeti ezberlettiler

2001'de gerçekleşen Üzeyir Garih cinayetinin, an be an görüntülendiği öne sürüldü. 8 yıl sonra sorgulanan cinayet hükümlüsü Yener Yermez'in, "Rolümü iyi ezberlemem için bana günlerce, Garih öldürülürken çekilen görüntüleri izlettiler" dediği iddia edildi.



Sabah gazetesinin haberine göre; Üzeyir Garih cinayeti hükümlüsü Yener Yermez'in, 8 yıl sonra polis ve savcıya verdiği ifalerde cinayeti işlemediği ve kullanıldığının söylediği iddia edildi. Kırıkkale Cezaevi'nde yatan Yener Yermez, bir gazetenin yazarına gönderdiği mektupta, "Cinayeti ben işlemedim. Beni cinayetten önce ve sonra bir odaya kapatarak, on gün boyunca rolümü ezberlettiler. Bu süre içinde, Meral adlı güzel bir kadın da bana eşlik etti. Hatta Meral'le bir otelde ilişkiye girdim. Cinayeti işlediğimi söylemem karşılığında bana 1.5 milyon dolar vereceklerini, kabul etmezsem beni ve ailemi yok edeceklerini söylediler" diyordu.

8 yıl sonra gelen itiraflar



Yener Yermez bu yeni itiraflar üzerine, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcı Zekeriya Öz'ün talimatıyla, Kırıkkale Cezaevi'nden alınarak İstanbul'a getirildi ve sorgulandı. Yermez, cinayetten sonraki 9 gün içinde yaşadıklarını, aynı süre içinde dakika dakika polise anlattı. Ancak Yermez, "Meral'le seviştik" dediği Eyüp'teki oteli polislere gösteremedi. Yermez, "Aradan çok zaman geçti, hangi oteldi hatırlayamadım" dedi.



İddiaya göre, Yener Yermez, Garih cinayetiyle ilgili polise şu bilgileri verdi:

“Olay günü Hasdal Kışlası Nizamiye kapısından aşk yaşadığım Meral beni Şahin marka arabasıyla gelip aldı. Eyüp'teki bir otelden oda ayırttık. Otelde seviştikten sonra, Piyer Loti tepesine çay içmek için çıktık. Meral, "Eyüp'te bir arkadaşımla buluşacağım, sen burada bekle" diyerek ayrıldı. Uzun bir süre bekledikten sonra, Meral gelmeyince, merak ederek Eyüp'e doğru yürümeye başladım. Eyüp Mezarlığı'nın içindeki yolda yürürken yerde kanlar içinde yatan bir adam gördüm. Daha sonra, adının Üzeyir Garih olduğunu öğrendiğim adamın yanında Meral ve tanımadığım bir adam duruyordu. Adamın elinde bir bıçak vardı. Daha sonra beni aldılar arabayla olay yerinden uzaklaştık. Yolda Meral bir cep telefonu verdi ve "Bu senin olsun" dedi. Sonra beni, Hasdal'daki birliğime bıraktılar.



‘Cinayeti videoda izlettiler’



Polislerin nizamiye kapısına kadar gelerek beni aradığını öğrendim. Komutanlarım, ‘Polisler seni arıyor, istersen kaç git’ dediler, ben de firar ettim. Daha sonra Meral'le Eyüp'te tekrar buluştuk, yanında aynı adam vardı. Beni arabasıyla Gaziosmanpaşa yakınlarında bir eve götürdü. Eve yaklaştığımız sırada arabada gözlerimi bağladılar. Adres ve yollarını göremediğim evde bana bir videokaset izlettiler.



Görüntülerde, Garih'in bıçakla öldürülüş anı vardı. Kamera bir yere sabitlenmiş, cinayet anı 5-6 metre uzaktan çekilmişti. Meral'le o adam, bıçakları Garih'e saplıyorlardı. Kaseti defalarca izledikten sonra bana, cinayeti işlediğimi nasıl anlatacağımı ezberlettiler. Cinayeti üzerime alırsam bana para vereceklerini, aksi takdirde, beni ve ailemi yok edeceklerini söylediler. Sonra da arandığımı ve ısrarla teslim olmam gerektiğini söylediler. Teslim olmayacağımı söyleyip onlardan ayrıldım ve ailemin yaşadığı Kayseri'ye gitmek üzere bindiğim otobüste, Kayseri girişinde yakalandım. İstanbul'a getirildim ve polis tarafından sorguya alındım. Sağlık kontrolü için götürüldüğüm Adli Tıp'ta karşılaştığım Ümit Sayın adlı kişi bana, cinayeti üstlenmem için 1.5 milyon dolar vereceğini söyledi. Ama herhangi bir para almadım.