-YENER: ''YARIŞ SON DAKİKAYA KADAR SÜRECEK'' TRABZON (A.A) - 20.04.2011 - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, bu hafta deplasmanda yapacakları Eskişehirspor maçıyla şampiyonluk yarışının bitmeyeceğini, ligde kalan son maçın son dakikasına kadar yarışın süreceğini söyledi. Yener, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde yarışın nefes nefese devam ettiğini, hiçbir takımın kaybetme lüksünün bulunmadığını belirtti. Trabzonspor'un 2 puanlık avantaj ile lider olduğunu anımsatan Yener, ''Ama kaybettiğimizde bir anda geriye düşebiliriz. O bakımdan her maçı kazanmak zorundayız. Eskişehirspor gerçekten çok iyi bir takım ve iyi bir kadrosu var. Başlarında Bülent Uygun gibi çok değerli bir hoca var. Özellikle uzun süredir kendi sahasında kaybetmiyordu. Fenerbahçe maçında ilk mağlubiyetini aldılar. Her yönüyle zor bir maç olacak'' dedi. Eskişehir'e kazanmak için gideceklerini vurgulayan Yener, ''Şiddetle 3 puana ihtiyacımız var. Umuyorum bu maçta da 3 puanı kazanan biz oluruz. Eskişehirspor maçıyla şampiyonluk yarışı bitmiyor. Son maçın son dakikasına kadar bu yarış sürecektir'' diye konuştu. Yener, Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamalarla ilgili bir soruya ise ''Biz saha dışındaki bu tür şeylere bakmıyoruz. Çıkıp oynayıp, kazanacağız. Birileriyle bir yerlerde değişik spekülasyonlarda olmak istemiyoruz'' dedi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yapacağı ziyaretin hatırlatılması üzerine Yener, ''Şampiyonlar ligi için Hüseyin Avni Aker'e mutlaka yapılması gereken şeyler var. Başkanımız Sadri Şener bu konuları görüşecek. Önümüzdeki sezon burada maçlarımızı oynayabilmemiz için gerekli UEFA standartlarının yerine getirilmesi istenecektir'' diye konuştu. -ŞAMPİYONLUK PRİMİ- Şampiyonluk priminin yükseltilmesi konusunda çalışmaları olduğunu vurgulayan Yener, şöyle devam etti: ''Sezon başında ilan ettiğimiz bir rakam var ama bu rakamın yukarıda olması için yapılan çalışmalar olacak. Bu konuda son derece olumlu gelişmeler var. Futbolcu arkadaşlarımızın hiçbiri prim için sahaya çıkmıyor. Trabzonspor'un sahada nasıl mücadele ettiğine ve futbolcu arkadaşlarımızın terinin son damlasına kadar nasıl savaştığını hepimiz şahit oluyoruz. Bizi gururlandıran şey de bu. Bunun maddi hiçbir karşılığı olamaz.''