-Yener: Rakiplerimiz bizi hafife alamayacak TRABZON (A.A) - 29.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda ilk 2 haftayı İnter galibiyeti ve Lille beraberliği ile 4 puanla lider kapatan Trabzonspor'da, kulüp genel sekreteri Hasan Yener, artık şampiyonlar ligindeki rakiplerinin kendilerini hafife alamayacağını ve daha dikkatli olacaklarını söyledi. Yener, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü takımların olduğu bir grupta mücadele ettiklerini belirterek, ''Bütün takımların gücü birbirine yakın. Onun için bu grupta her türlü sonuç beklenebilir ama bizim amacımız da önceden belirtmiştim Avrupa'da devam etmek' dedi. Grupta ilk iki haftayı lider kapatmalarının gerek moral açısından gerek gruptan çıkma açısından çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Yener, ''Liderliğin keyfini yaşıyoruz, ancak bunu devam ettirmemiz lazım. Bundan sonraki maçlarda da aynı motivasyonla oynarsak gruptan çıkabiliriz. Özelikle ilk kez katıldığımız şampiyonlar liginde böyle bir başarı Trabzonspor tarihi açısından da son derece önemli. Ancak hemen şunu söylemek istiyorum, gerek teknik kadromuz gerek futbolcu kadromuz şampiyonlar ligini üst düzey motivasyonla oynuyorlar. Bu da sonuç olarak sahaya yansıyor '' diye konuştu. Yener, grupta 8-9 puanın şampiyonlar liginde kendilerini bir üst tura çıkaracağını düşündüğünü kaydederek, ''İlk iki sırada yer alarak bir üst tura çıkmak istiyoruz. CSKA Moskova ile art arda yapacağımız maçlardan 4 puan alırsak 8 puan bize şampiyonlar liginde ikinci tur için yetebilir ama diğer maçlarda da alacağımız sonuçlar da önemli' dedi. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gruplarda mücadele ettiklerini dile getiren Yener, ''Bundan dolayı rakip takımlar maçlar öncesi bizi hafife almış olabilirler. Artık bizi hafife alamayacaklar, daha dikkatli olacaklardır. Lider bir takıma karşı oynamak onlar için artı motivasyondur. Bizi de daha zorlu mücadeleler bekliyoruz'' diye konuştu. Yener, Hüseyin Avni Aker Stadı saha zemininin değişeceğini belirterek, şunları söyledi: ''Hollanda'dan TIR'larla çimler gelecek. Hemen çalışmalar başlayacak. Anlaştığımız firma uluslararası bir firma. Ajax ve Real Madrid'in saha çimlerini de yaptı. Kısa sürede Ankaragücü maçına kadar sahayı hazır hale getirmek istiyoruz. Şampiyonlar Liginde oynadığımız maçlarda UEFA temsilcileri tam not verdiler. İlk defa katılan bir takım için mükemmel organizsyon dediler. Eksiğimiz zemin. Umuyorum CSKA Moskova maçını mükemmel bir zeminde oynarız.'' Yener, Şampiyonlar Ligi'nde cezası nedeniyle forma giyemeyen Burak'ın kalitesi tartışılmayacak bir oyuncu olduğunu belirterek, ''Spor Toto Süper Lig'e fırtına gibi girdi. Önemli bir oyuncumuz. Şampiyonlar Ligi'nde hücumda gol sıkıntısının olması Burak'ın eksikliğine bağlı olabilir. Burak'ın eksikliğini hissetmemek mümkün değil. Umarım CSKA Moskova maçından sonraki üç maçta takımda yer alacak'' diye konuştu.