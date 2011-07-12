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YENER İLE KAZANCIOĞLU EMNİYETTEN AYRILDI TRABZON (A.A)

12 Temmuz 2011 23:38

-YENER İLE KAZANCIOĞLU EMNİYETTEN AYRILDI TRABZON (A.A) - 12.07.2011 - Trabzonspor Kulübü, futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifadelerini başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çağrılan Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener ile Mali İşler Sorumlusu Temel Kazancıoğlu'nun, ifadelerinin alınmasının ardından Emniyetten ayrıldığını bildirdi. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan ''Yener ve Kazancıoğlu ifade verdiler'' başlıklı açıklamada, şike soruşturması çerçevesinde ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çağrılan kulubün Genel Sekreteri Hasan Yener ile Mali İşler Sorumlusu Temel Kazancıoğlu'nun İstanbul'daki ifade verme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, ''Her iki yöneticimiz emniyet görevlilerinin kendilerine yönelttikleri soruları cevapladıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünden ayrıldılar'' denildi.

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