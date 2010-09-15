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Spor

Yendikleri milli takım 'sahte' çıktı

Bahreyn ve Togo milli takımları arasındaki dostluk maçında, Togo adına oynayan takımın sahte olduğu ortaya çıktı.

15 Eylül 2010 03:00

T24 - Bahreyn ve Togo milli takımları arasındaki dostluk maçında, Togo adına oynayan takımın sahte olduğu ortaya çıktı.


Bahreyn ve Togo milli takımları, Batı Asya Futbol Şampiyonası öncesi dostluk maçında karşı karşıya geldi.

7 Eylül'de oynan maç, Bahreyn'in 3-0'lık galibiyetiyle son buldu. Ancak skor geçersiz sayıldı, zira Togo adına oynayan takımın sahte olduğu ortaya çıktı.


Skandal Togolu yetkililerin, Bahreyn’e futbolcu göndermediklerini söylemesi ile ortaya çıktı. Bahreyn Futbol Birliği sözcüsü ise Togo takımı oyuncularının pasaportları dahil tüm resmi belgelerin kendilerine ulaştığını açıkladı.


Şimdi Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA ve Togo Spor Bakanlığı açtıkları soruşturma ile 7 Eylül'de oynanan maçın arkasındaki isimleri bulmaya çalışıyor.


Bahreyn takımı geçen yıl, gerçek Togo milli takımıyla karşı karşıya gelmiş, karşılaşma 1-0 Bahreyn lehine sonuçlanmıştı.

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