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Ekonomi

'Yen'deki değer artışı ekonomiye zarar'

Japonya Maliye Bakanı Fuji, Yen'in değerindeki büyük artışın ekonomik durgunluktan çıkma çabalarına zarar verdiğini söyledi.

28 Kasım 2009 02:00

T24 - Japonya Maliye Bakanı Hirohisa Fuji, Yen'in değerindeki büyük artışın ülkenin ekonomik durgunluktan çıkma çabalarına zarar verdiğini söyledi.

BBC'nin haberine göre Yen'in, Amerikan doları karşısındaki değeri son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Fuji, hükümetin durumu yakından izlediğini söyledi; ancak acil bir müdahale sinyali vermedi.

İşsizlik oranlarında düşüş

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Japonya, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,2 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

Japonya yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 0,9 büyümüştü.

Uzmanlara göre yıllık büyüme oranları bir kaç yıl daha düşük düzeylerde seyredebilir.

Bununla beraber BBC Tokyo muhabiri Roland Buerk'ün aktardığına göre, Japonya İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en büyük ekonomik durgunluktan çıkmaya başlamış durumda.

Japonya, ihracat düzeyindeki artış sayesinde ekonomik durgunluktan çıkıyor.

Cuma günü açıklanan rakamlar, işsizlik oranlarındaki düşüşü gösteriyor.

Ancak yen'in değerinin yüksek olması, Sony ve Toyota gibi büyük şirketlerin dünya piyasasındaki rekabet gücünü azaltıyor.

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