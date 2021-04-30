Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bu yarım yamalak kapanmadır ve vatandaşa kapan kurmaktır…

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tam kapanma” olarak duyurduğu 17 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin eleştirilerde bulunduğu yazısında, “Bu yarım yamalak kapanmadır ve vatandaşa kapan kurmaktır…” dedi.

Öte yandan yazısında, “TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB yani patronların kuruluşları neden her şeyi devletten bekliyorlar? Hep beraber bir karar alarak üretimlerini 20 gün boyunca tam kapanma yaparak salgının engellenmesine bir katkıda bulunsunlar. Bunu yaparken devletten hiçbir ücret kabul etmeden bunun finansmanını da kendileri sağlamalılar. Tabi bu kapanma da üretimlerindeki gereklilik dikkate alınmalı ve kapanması, durması mümkün olmayan şirketler muaf tutulmalı. Patronlar da 20 gün taşın altına ellerini koysunlar” diyen Uğuroğlu, şu çağrıda bulundu:

“Şirketlerin patronları ile konuşun ve bu 20 gün kapanma olması durumunda işçileriniz adına bu talepte bulunun. Gerekirse işçi maaş kesintilerinden aldığınız paraları ihtiyacı olan işçilere eşit şekilde dağıtın. Sizler de taşın altına elinizi koyun.”

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