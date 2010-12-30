-YENAL ANSEN İLE KORKMAZ YİĞİT'E BERAAT ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Eski Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Yenal Ansen ile iş adamı Korkmaz Yiğit'in de arasında bulunduğu 31 kişi, ''banka mevzuatına aykırı şekilde, usulsüz kredi kullandırılarak, zimmet suçu işledikleri'' iddiasıyla yargılandıkları davada beraat etti. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına bazı sanıklar, sanık avukatları ve müşteki bankanın avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının son sözlerini dinlemesinin ardından, eski Halk Bankası Genel Müdürü Yenal Ansen ile iş adamı Korkmaz Yiğit'in de aralarında bulunduğu 31 kişinin beraatlerine karar verildiğini açıkladı. İddianamede, ''bankanın Salıpazarı İstanbul Şubesi yetkisinde, 1996-1999 arasında bazı firmalara, banka mevzuatına aykırı şekilde, usulsüz kredi kullandırılarak, zimmet ve zimmet suçuna azmettirmek'' suçlarının işlendiği öne sürülüyordu.