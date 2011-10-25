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Ekonomi

Yen dolar paritesi dip seviyede İSTANBUL (A.A)

25 Ekim 2011 21:11

-Yen dolar paritesi dip seviyede İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Yen dolar paritesi 75,74'e kadar gerileyerek 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye indi. Geçen yılı 81,14'ten tamamlayan yen dolar paritesi bu yıl içinde en yüksek 85,52'ye kadar çıktı. Yen dolar paritesi geçen haftayı 76,21'den kapattı. Bugün de 76,31'e kadar çıkan parite akşam saatlerinde 75,74'e kadar gelerek 2. Dünya Savaşından bu yana en düşük seviyeleri görmüş oldu. Yen dolar paritesi saat 18.00 itibariyle 75,85 düzeyinde bulunuyor.

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