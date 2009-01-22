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Dünya

Yemini tekrarlayıp hatayı düzeltti

Obama, yemin töreninde Yüksek Mahkeme Başkanı'nın yaptığı hatadan dolayı başkanlık yeminini Beyaz Saray'da tekrarladı

22 Ocak 2009 02:00

ABD Başkanı Barack Obama, salı günkü göreve başlama töreninde Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts'in yemin işleminde yaptığı hatadan dolayı başkanlık yeminini Beyaz Saray'da tekrarladı.

Kongre önünde önceki gün düzenlenen görkemli tören sırasında Başyargıç Roberts, anayasanın öngördüğü yemin metnini okurken yanlışlık yaparak Obama'yı da yanlış yönlendirmişti.

Roberts, yeminin "başkanlık görevini inançla yerine getireceğim" bölümünde "inançla" kelimesinin yerini karıştırmıştı. Yanlışlık Obama tarafından farkedilince de yeminin o cümlesi tekrarlanmıştı. 

Yeminde şaşırdı

Ancak bu defa da Roberts, "yerine getirmek" fiilini atlamış, Obama da Roberts'in sözlerini yinelemişti.

Beyaz Saray adli müşaviri Greg Craig, salı günkü yeminde bir sorun olmadığını, ancak "her ihtimale karşı" yeminin Beyaz Saray'da tekrarlanmasına karar verildiğini söyledi.

Bu defa da Obama'nın İncil'i yanında yoktu, ancak yemini İncil üzerine etmek anayasal bir zorunluluk olmadığı için işleme geçildi.

Bu kez İncil yoktu

Yemin işlemi, Obama, Roberts ve bir grup gazetecinin katılımıyla Beyaz Saray'da bu defa hatasız tamamlandı. Burada Obama, "yemin işlemi o kadar eğlenceliydi ki, tekrarladık" diye espri yaptı.

CNN yorumcusu Wolf Blitzer ise, "Yüksek Mahkeme Başkanı Roberts’ın bugün tek bir görevi vardı, onu da eline yüzüne bulaştırdı" dedi. Yemini analiz eden Washington Post editörü Robert Kaiser de, "Roberts herşeyi berbat etti. Zamanlamanın daha önce prova edilmesi gerekiyordu" diye konuştu.

İşte o yemin

Roberts: Ben, Barack Hussein Obama...

Obama: Ben, Barack

Roberts: yasal olarak yemin ediyorum ki...

Obama: Ben Barack Hussein Obama, yasal olarak yemin ediyorum ki...

Roberts: Sadakatle ABD Başkanlığı görevini yürüteceğim.

Obama: (Duraksadı)

Roberts: ABD Başkanlığı görevini sadakatle yürüteceğim.

Obama: Sadakatle ABD Başkanlığı görevini yürüteceğim.

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