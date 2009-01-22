Yemini tekrarlayıp hatayı düzeltti

Bu kez İncil yoktu

İşte o yemin

Kongre önünde önceki gün düzenlenen görkemli tören sırasında Başyargıç Roberts, anayasanın öngördüğü yemin metnini okurken yanlışlık yaparak Obama'yı da yanlış yönlendirmişti.Roberts, yeminin "başkanlık görevini inançla yerine getireceğim" bölümünde "inançla" kelimesinin yerini karıştırmıştı. Yanlışlık Obama tarafından farkedilince de yeminin o cümlesi tekrarlanmıştı.Ancak bu defa da Roberts, "yerine getirmek" fiilini atlamış, Obama da Roberts'in sözlerini yinelemişti.Beyaz Saray adli müşaviri Greg Craig, salı günkü yeminde bir sorun olmadığını, ancak "her ihtimale karşı" yeminin Beyaz Saray'da tekrarlanmasına karar verildiğini söyledi.Bu defa da Obama'nın İncil'i yanında yoktu, ancak yemini İncil üzerine etmek anayasal bir zorunluluk olmadığı için işleme geçildi.Yemin işlemi, Obama, Roberts ve bir grup gazetecinin katılımıyla Beyaz Saray'da bu defa hatasız tamamlandı. Burada Obama, "yemin işlemi o kadar eğlenceliydi ki, tekrarladık" diye espri yaptı.CNN yorumcusu Wolf Blitzer ise, "Yüksek Mahkeme Başkanı Roberts’ın bugün tek bir görevi vardı, onu da eline yüzüne bulaştırdı" dedi. Yemini analiz eden Washington Post editörü Robert Kaiser de, "Roberts herşeyi berbat etti. Zamanlamanın daha önce prova edilmesi gerekiyordu" diye konuştu.Roberts: Ben, Barack Hussein Obama...Obama: Ben, BarackRoberts: yasal olarak yemin ediyorum ki...Obama: Ben Barack Hussein Obama, yasal olarak yemin ediyorum ki...Roberts: Sadakatle ABD Başkanlığı görevini yürüteceğim.Obama: (Duraksadı)Roberts: ABD Başkanlığı görevini sadakatle yürüteceğim.Obama: Sadakatle ABD Başkanlığı görevini yürüteceğim.