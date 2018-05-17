Yemin töreninde bekçinin zor anları

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da, mahalle ve çarşılarda görev yapacak 88 bekçi, törenle göreve başladı. Yemin törenine katılan Emir (3), babası bekçi Mustafa Tanas\'a zor anlar yaşattı. Tanas, bir taraftan kepini alıp giden, ağlayan ve yanından ayrılmak istemeyen oğlunu idare ederken bir taraftandan da protokolün yer aldığı törene eşlik etti.

İçişleri Bakanlığı\'nca il genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alınan 150 mahalle ve çarşı bekçisinden 45 günlük eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 88’i, merkez Yakutiye ilçesinde düzenlenen törende yemin etti. Tarihi Yakutiye Medresesi önünde yapılan törende, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından 88 bekçi, Türk bayraklarıyla donatılan masalara ellerini koyup, yemin etti.

Göreve başlayan bekçilerin, şehrin güvenliği ve huzuru için hizmet edeceğini vurgulayan Vali Seyfettin Azizoğlu, \"Mahalle ve çarşı bekçilerimiz, uzun bir aradan sonra yeniden aramıza katıldılar. Ramazan\'ın ilk gününde görevlerine başlayacak olan bekçilerimize görevlerinde başarılar diliyorum\" diye konuştu. Bekçiler için düzenlenen yemin törenine aileleri de katıldı. Cep telefonlarının kameralarıyla kayıt yapan aile fertleri, mutlu günü ölümsüzleştirdi.

\'Gece kartalları\' olarak da bilinen bekçilerden Mustafa Tanas ise yemin töreninde yanından ayrılmak istemeyen oğlu Emir nedeniyle zor anlar yaşadı. Tanas, bir taraftan kepini alıp giden, ağlayan ve yanından ayrılmak istemeyen oğlunu idare ederken bir taraftan da protokolün yer aldığı yemin törenine eşlik etti. İlk sınavından başarıyla çıkan Mustafa Tanas için zor bir yemin töreni oldu.



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