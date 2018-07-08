Yemin töreninde Bahçeli'nin elini öpen Arkaz'dan açıklama

27. Milletvekili yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, konuyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli'nin İyi Parti milletvekillerini tek tek tebrik ettiğini, bu nezakete cevaben böyle bir harekette bulunduğunu ifade eden Akraz, "Türk’ün töresinde büyüğe saygı, küçüğe sevgi ,esastır. Sevgide serbesiyet saygıda mecburiyet vardır" dedi. Akraz, partisinin İyi Parti, genel başkanın da Meral Akşener olduğunu söyledi.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, 27. Milletvekili yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmüştü. Yaşananları bugün değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İyi Parti’yi terk etsin" dedi.

Eleştirilerin ardından Akraz yazılı açıklama yaptı. Akraz, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, bulundukları yere gelerek İyi Parti milletvekillerini tek tek tebrik ettiğini belirterek şöyle dedi: "Tebrik esnasında aramızda geçen konuşmada çok memnun olduğunu Milletvekili olarak seçilmemden dolayı başarılar dilediğini ifade etti. Bende teşekkür ettim.

Türk’ün töresinde büyüğe saygı, küçüğe sevgi ,esastır. Sevgide serbesiyet saygıda mecburiyet vardır. Sayın Devlet Bahçeli’nin nezaketine karşı bende aynı ölçüde nezaket gösterdim.

Durum tamamen insani ve vicdani bir durumdur.

Durumdan vazife çıkarmaya gerek yoktur.

Benim partim İyi Parti, Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'dir."