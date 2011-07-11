Yemin krizinin çözümünde kritik gün

T24-Yeni yasama dönemine yemin krizi ile başlayan TBMM'de düğümün bugün çözülmesi bekleniyor.















AK Parti ve CHP grup başkan vekilleri, geçtiğimiz cuma günkü görüşmenin ardından bugün saat 10.00'da ikinci kez bir araya gelecek. İki kanattan da 'sorunun çözüleceğine' dair olumlu açıklamalar gelirken, görüşmelerin ardından CHP'li vekillerin bugün Genel Kurul'daki hükümet programı müzakereleri öncesinde yemin etmesi bekleniyor. Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından boykotu sona erdirme noktasına gelen BDP'nin de Meclis'e geleceği tahmin ediliyor. Ancak BDP, muhatap alınmamaktan şikâyetçi.

TBMM Genel Kurulu, 61. Hükümet'in programı üzerinde görüşmeler yapmak üzere bugün saat 15.00'te toplanacak. Yemin krizinin çözülmesi için AK Parti ve CHP grup başkan vekilleri de bugün saat 10.00'da bir araya gelecekler. Meclis'te gerçekleşecek görüşmede AK Parti'den grup başkan vekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydın ile Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, CHP'den de Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi ile milletvekilleri Turgut Dibek ve Aydın Ayaydın'ın yer alması bekleniyor. Bir anayasa veya yasa değişikliği yapılması konusunda CHP'nin ısrarcı olması beklenmezken, sorunun sürece yayılarak çözülmesi noktasında anlaşılacağı belirtiliyor. Bugün varılacak uzlaşmaya göre taraflar birlikte veya ayrı ayrı açıklama yapacak. AK Parti'nin 'yargı ile yasamanın birbirine müdahale edemeyeceği ve yeni bir anayasa ile sorunlara kalıcı çözüm bulunabileceği' vurgusu yapacağı öğrenildi.

Görüşmede uzlaşmaya varılırsa Genel Kurul'daki hükümet programı müzakereleri öncesinde CHP'li milletvekilleri yemin edecek. Ardından da hükümet programı üzerinde konuşma yapacaklar. CHP'lilerin yemin etmemesi halinde Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir anamuhalefet partisi hükümet programı üzerinde konuşma yapmamış olacak. Ayrıca yemin etmeyen CHP'liler, çarşamba günü yapılacak güven oylamasında da oy kullanamayacak.

İlk görüşmenin 'olumlu bir havada geçtiğini' belirten AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın, ikinci görüşmeden de umutlu. Bütün sorunların çözüm yerinin Parlamento olduğunu vurgulayan Aydın, "Herkesin vekalet görevini hakkıyla yerine getirip Parlamento çatısı altında görev yapmasını arzu ediyoruz. Dileğimiz ve beklentimiz tüm milletvekillerinin yemin ederek Meclis çalışmalarına aktif bir şekilde katılmaları ve halkımızın talep ve beklentilerine bu çatı altında çalışarak cevap vermeleridir." dedi.





BDP: Sürece dahil edilmezsek yemin etmeyiz





Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından boykotu sona erdirme noktasına gelen BDP ise kendilerinin muhatap alınmadığı görüşünde. Önceki gün Milliyet'ten Fikret Bila'ya konuşan BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bizi dışladılar, görmek istemediler. 35 milletvekilini yok saydılar. Biz tutuklu arkadaşlarımız serbest bırakılsın beraber yemin edelim de demiyoruz. Bu süreçte olmadığımıza göre yemin etmemiz de söz konusu olmaz." dedi. Geçen hafta cuma günü TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Demirtaş ile Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ı kabul etmişti. Demirtaş çıkışta yaptığı açıklamada ise yemin etmeyen milletvekilleri ile ilgili, "Herkes şartı, koşulu bir tarafa bırakıp, 'şartsız, koşulsuz bu meseleyi nasıl konuşup, tartışarak çözebiliriz' noktasına gelirse biz de BDP olarak tabii ki katkı sunarız.'' demişti.





TBMM, bu hafta tatile giriyor





61. Hükümet'in programı üzerinde bugün yapılacak görüşmelerde hükümet ve siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmalar 40 dakika, kişisel konuşmalar ise 10 dakika olacak. 61. Hükümet'in güven oylaması da çarşamba gerçekleştirilecek. TBMM ihtisas komisyonlarına üye seçimi ve komisyonların başkanlık divanlarının oluşması da bu hafta tamamlanacak. Boşalan RTÜK üyelikleri için seçim de yapacak olan Meclis, hükümetin güvenoyu almasının ardından tatile girecek.