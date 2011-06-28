'Yemin etmiyorsak maaş da almayalım!..'

T24 / ANKARA - CHP kulisi, milletvekili yemini törenine katılıp katılmama konusunun tartışıldığı süreçte karıştı. Bazı milletvekilleri yemin boykotuna karşı çıkarken, "Madem öyle milletvekili maaşlarını da almayalım" dedi.



T24'ün CHP kulisinden derlediği bilgilere göre, CHP grubu, yemin boykotu kararını oybirliğiyle almadı. Partide ikiye bölünmüş görüntü verilmemesi için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) milletvekillerine konuşma yasağı getirildi.



Alınan bilgilere göre, Deniz Baykal'ın, boykot kararının alınacağı toplantıdan önce gazetecilere "Bu koşullarda yemin etmeyi içime sindiremem" demesi de, süreçte etkili oldu. Ancak çok sayıda milletvekili yemin boykotuna karşı çıkarak parlamento zemininde mücadele edilmesini önerdi. Bu gruptaki milletvekilleri, istenen sonucun alınamaması halinde faturanın CHP'ye kesileceğini, yönetimin zor durumda kalacağını söylediler.



Bu gruptaki bazı milletvekilleri, "Madem bir boykot yaptık, o zaman milletvekili maaşlarını da almayalım" diyerek karara karşı tutumlarını belli ettiler.



CHP milletvekillerinin yemin etmesini isteyen bu isimlerin bazıları, Genel Kurul oturumu başladığında kuliste durum değerlendirmesi yaptılar. Bu cephedeki milletvekillerinin sıkıntılı olduğu gözlendi. Bu gruptaki bazı isimler, T24'e, parti yönetiminin yemin boykotundan sonraki ikinci adımı hesaplamadan adım attığını öne sürdüler.



Yemin boykotunu savunan milletvekilleri ise, durumu T24'e değerlendirirken, "CHP yapacağını yaptı, top artık Başbakan'da. Başbakan düşünsün" dediler.



Bundan sonra ne yapılacağı konusunda CHP'nin planının ne olduğu sorusu üzerine "Vallahi ben de bilmiyorum" diyen partinin önde gelen isimlerinden biri boykot kararı ve sonrası için duyduğu sıkıntıyı dile getirdi.



CHP'nin boykot sürecinde istediği sonucu elde edememesinin Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin yönetimini yıpratacağı da kuliste konuşulan iddialar arasında yer aldı.





