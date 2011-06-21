'Yemin ederiz ama bağlı da kalmayız'

T24



'Metni aynen okuyacağız'



Yemin edenler de uymuyor

DYP’deyken etmişti şimdi ne değişti?



İşte BDP'nin tepki gösterdiği sözler

82’de yemine ‘Büyük Türk milleti’ eklendi





Zana’nın Kürtçe yemini Meclis’i ayağa kaldırmıştı

Dicle savunmasını sözlü yapacak



Yemin töreni haftaya

KCK davasından tutukluyken milletvekili seçilen arkadaşlarının serbest bırakılmamaları halinde TBMM’ye gelmeyeceklerini ve Meclis’i tanımayacaklarını ilan eden BDP destekli bağımsız milletvekillerinden, şimdi de “yemin itirazı” geldi.Vatan gazetesinden Şebnem Hoşgör imzalı habere göre, yemin törenine katılmaları halinde Anayasa’da yer alan milletvekili andını herhangi bir şekilde değiştirmeden aynen okuyup, yemin töreninde herhangi bir tartışmaya meydan vermeyeceklerini ifade eden bağımsızlardan, “yemini ederiz, ama bizi bağlamaz” çıkışı geldi.BDP desteğiyle Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili seçilen Şerafettin Elçi, dün seçim çalışmalarında kendisine destek olan ekibe Diyarbakır Yenişehir Belediyesi’nin piknik alanında yemek verdi. Elçi burada yaptığı konuşmada, “Parlamentoda edilecek yemini kabul etmemiz mümkün değil. Bu yemin faşizan bir anlayışla, sadece Türk şoven anlayışıyla hazırlanmış bir yemindir. Hiçbir zaman bu yemin bizim kabulleneceğimiz, benimseyeceğimiz, siyasi mücadele olarak bağlı kalacağımız bir yemin değil. Bunu herkes böyle bilsin. Anayasa’nın tamamını değiştirmek istediğimiz gibi bu yeminin de değişmesi için mücadele vereceğiz” dedi.Diyarbakır’dan yaptığı bu açıklamayla ilgili VATAN’ın sorularını yanıtlayan Elçi, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen yemin töreninde kürsüden Anayasa’daki metni aynen okuyacağını, metin dışına çıkmayacağını herhangi bir ekleme yapmayacağını söyledi. “Yemin metni neyse Anayasa’nın gereği neyse onun gereğini yerine getireceğiz. Bununla ilgili bir gürültü patırtı çıkartmaya niyetimiz yok” diyen Elçi, yeminin kendisini bağlamayacağı yönündeki görüşünü tekrar vurgularken, “Hiç kimse de bu metni savunamaz. Zaten hiç kimse bağlı değil ki o metne. CHP’liler yemin ediyor, Atatürk ilkelerinde devrimcilik yok mu? CHP’nin devrimciliği mi kaldı? Devletçilik var. CHP’liler devletçi mi? MHP ve AKP’liler için de aynı şey. O yemine kimse bağlı değil. Yemini edenlerin hiçbirisi o yeminin gereğini yerine getirmiyor” şeklinde konuştu.Sakık da destek verdiBDP destekli Bağımsız Milletvekili Sırrı Sakık da Elçi’nin görüşlerine destek verdi. Yemin töreninde herhangi bir olay çıkartmayacaklarını vurgulayan Sakık, “1991’de de yeminin herkesi kucaklamadığını ırkçı bir yemin olduğunu söylemiştik. Halen bu görüşümüz devam ediyor. Dünya değişiyor Türkiye değişmiyor. Bizim verdiğimiz kavganın nedeni de bu çoğulculuk yok, içinde tek kimlik var. Sorunlarımızı çözmeyen bu işte. Toplumun her kesimini kucaklayacak bir toplumsal sözleşme niteliğinde Anayasa değişsin diyoruz” dedi.TBMM eski Başkanlarından İsmet Sezgin ise, Şerafettin Elçi’nin “yemin bizi bağlamaz” çıkışıyla ilgili VATAN’a şunları söyledi: “Şerafettin Elçi Bey DYP Milletvekili olarak bu yemini yaptılar. Bu yemin çerçevesinde görevlerini ifa ettiler. O tarihten bu yana ne geçti ki bu yeminin gereğini yapmayacağım diyebiliyor. Yemine uymayacağım demeyi yakıştıramadım.”1982 Anayasa’sıyla, milletvekilinin yemin metninde kapsamlı değişiklik yapıldı. Yemin metnine “Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalma”, “Anayasa’ya sadakatten ayırlamama” ve “Büyük Türk Milleti önünde” ifadeleri 82 Anayasası ile konuldu.BDP kökenli bağımsız milletvekillerinin “etnik kimlikten sıyrılmasını” istediği yemin metni 1961 Anayasası’nda şöyleydi: “Devletin bağımsızlığını, vatanın ve milletin bütünlüğünü koruyacağıma; milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma ve halkın mutluluğu için çalışacağıma namusum üzerine söz veririm.”Leyla Zana, 1991 yılında TBMM kürsüsüne başında ‘sarı-yeşil-kırmızı’ bir bantla çıkmış, yeminin sonunda Kürtçe, “Bu yemini Türk ve Kürt halklarının kardeşliği için ediyorum” demişti. İlk Kürt kadın Milletvekili olarak TBMM kürsüsüne çıkan Zana, yemini Kürtçe edince, Parlamento birbirine girmiş, kızılca kıyamet kopmuştu.Seçimde aldığı oylarla Diyarbakır bağımsız milletvekili seçilerek mazbatasını alan Hatip Dicle, hakkındaki hapis cezası nedeniyle YSK(Yüksek Seçim Kurulu)’nın istediği savunmayı bugün veya yarın sözlü olarak yapacak. Avukatı Fethi Gümüş’ün verdiği bilgiye göre Dicle’nin savunmasını avukatlarıyla birlikte sözlü olarak yapma talebi kabul edildi. Seçimin kesin sonuçlarını yarın ya da Perşembe günü açıklayacağını bildiren YSK’nın da bu süre zarfında Dicle ile ilgili kritik kararı vereceği belirtildi.24. Dönem parlamentosunun yemin töreni haftaya kaldı. TBMM Başkanlığı’nın seçim sonrası hazırladığı taslak programda milletvekillerinin yemin edeceği 24. dönem parlamentosunun ilk birleşiminin 24 Haziran’da yapılması planlanmıştı. Ancak kesin sonuçların YSK’ca ilanı gecikince, yemin töreninin tarihi de sarktı. YSK Başkanı Ali Em, seçimin kesin sonuçlarını yarın veya Perşembe günü ilan edeceklerini bildirdi. Buna göre milletvekilleri YSK sonuçları 22 Haziran’da ilan ederse 27 Haziran Pazartesi, Perşembe açıklarsa 28 Haziran Salı günü yemin için kürsüde olacak.