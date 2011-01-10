Yemen'le vizeler kalkıyor

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Yemen ziyareti sırasında iki ülke arasında vize uygulamasının kaldırılacağı duyuruldu.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Yemen'deki resmi ziyareti çerçevesinde Cumhuriyet Sarayı'ndaki heyetler arası görüşmelerin ardından 5 anlaşma imzalandı. Heyetler arası görüşmeler sırasında iki ülke arasında vizelerin kaldırılması konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi. Türkiye ile Yemen arasında Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Yemen Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Enstitüsü, TİKA ile Yemen Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, TRT ile Yemen Televizyonu, Anadolu Ajansı ile SABA Haber Ajansı ve savunma alanında işbirliği konularında 5 anlaşma imzalandı.



İmza töreninde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh'in yanı sıra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve öteki yetkililer de yer aldı. Bu arada, görüşmelerin ardından Gül ile Saleh'in yapması planlanan ortak basın toplantısının ertelendiği belirtildi.





