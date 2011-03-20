-YEMEN'İN BM BÜYÜKELÇİSİ İSTİFA ETTİ SANA (A.A) - 20.03.2011 - Yemen'in BM'deki Büyükelçisi Abdullah El Saidi, başkent Sana'da Cuma günü 52 göstericinin öldürülmesini protesto için görevinden istifa etti. Yemen Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, Büyükelçi El Saidi'nin göstericilere karşı güç kullanılmasını protesto ettiğini söyledi. Göstericiler, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih taraftarlarının üzerlerine rastgele ateş açtığını savunuyor. Söz konusu ateş sırasında 52 kişi ölmüş, 126 kişi yaralanmıştı. Yemen'de son zamanlarda yönetimin güç kullanmasını protesto amacıyla üç bakan ile diğer bazı yetkililer istifa ettiler. -CENAZE TÖRENİNE BÜYÜK KATILIM- Yemen'in başkenti Sana'da, Cuma günü öldürülen göstericiler için düzenlenen cenaze törenine geniş bir katılım oldu. Öldürülen 52 kişiden 30 kadarının toprağa verilmesi dolayısıyla bugün düzenlenen törene katılanlar, gösterilerin olduğu Üniversite Meydanı'ndan birkaç kilometre ötedeki mezarlığa kadar yürüdüler. Yemen'de yönetime karşı gösterilerin başladığı Ocak sonundan bu yana en önemli yürüyüşün söz konusu olduğu ifade ediliyor. Cenaze törenine katılanlar sık sık, "Şehitlerin kanı boşa akmayacak" gibi yönetim karşıtı sloganlar attı. Törende, muhalif şahsiyetlerin yanı sıra bazı milletvekilleri ile farklı dernek ve siyasi partilerden temsilciler bulundu. Sana'da yönetim karşıtı göstericilere Cuma günü güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu 52 kişinin öldüğü bildirilmişti.