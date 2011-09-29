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Dünya

Yemen'in başkentinde çatışmalar SANA (A.A)

29 Eylül 2011 17:53

-Yemen'in başkentinde çatışmalar SANA (A.A) - 29.09.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da hükümet birlikleriyle muhaliflere destek veren aşiret üyeleri arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Çatışmalarda 1 kişi öldü. Başkentin Hasaba mahallesinde sabahın erken saatlerinde başlayan, daha sonra çevredeki sokaklara da yayılan çatışmalarda 7 kişi de yaralandı. Çatışmalarda ağır silahların kullanıldığı ve patlamalar duyulduğu belirtildi. Ölen kişinin bir generalin özel koruması olduğu, 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Havan mermilerinden birinin Yemen devlet televizyonu binasının yakınındaki Sufan mahallesindeki bir eve isabet ettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.     Hasaba, Yemen'in Şeyh Sadık El Ahmar'ın lideri olduğu en güçlü aşiret konfederasyonunun karargahı durumunda bulunuyor. Yemen'de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yönetimi bırakması için hemen her gün gösteriler düzenleniyor. 

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