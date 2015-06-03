Yemen'e yönelik yeni bir hava saldırısı başladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen’e dönük yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı. Dün gece itibarıyla başlayan saldırıların yol açtığı toplam can ve mal kaybı net olarak açıklanmasa da, farklı noktalardan sivil can kayıplarına dair haberler geliyor.

Arapça yayın yapan El Mesire’nin haberine göre bu sabah başkent Sanaa’ya dönük olarak gerçekleştirilen 10 hava saldırısında özellikle kentin batısında yer alan Savad Hanaş mahallesi hedef alındı.

Ülkenin kuzeybatı bölgelerinden Saada’da ise Naşur’a dönük 18 hava saldırısı gerçekleştirildi. Suudi jetleri ayrıca kuzeyde bulunan Hasabah’ta yer alan bir özel kuvvetler üssünü ve Yemen parlamento binası yakınında yer alan yerel radyo istasyonunu hedef aldı.

Kuzey bölgesi Haccah’ta yer alan Bakil El Mir, El Marzak ve Haraz da bombalanan yerler arasında.

Başkentin Hamdan bölgesinde dün gece başlayan hava bombardımanında üçü kadın ve çoğunluğu çocuklardan oluşan 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İb bölgesinde bir petrol istasyonunun vuruluşu sırasında ise 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Sanaa’da bulunan hükümet binasının sabah erken saatlerde bombalanması esnasında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Reuters haber ajansı da, ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'e düzenlenen saldırılarda, 20 Husi savaşcının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan 26 Mart’tan bu yana aralıklarla Yemen’de hava saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin Şii isyancı Husi hareketini hedef aldığını iddia eden saldırılar çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. BM rakamlarına göre saldırılar başladığından bu yana 2000 kişi ölürken, 730 kişi yaralandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 27 Mayıs günü yaptığı açıklamada, Yemen halkının Suudi saldırıları nedeniyle “en büyük bedeli ödediğini” belirtti.