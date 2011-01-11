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YEMEN'E VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASI TAMAM ANKARA (A.A)

11 Ocak 2011 20:52

-YEMEN'E VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASI TAMAM ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yemen arasında imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması uyarınca, Türk ve Yemen vatandaşlarının, 180 gün içinde yapacakları 90 günü aşmayan seyahatleri için karşılıklı olarak vizeden muaf kılındıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Yemen'i resmi ziyareti sırasında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşma"nın imzalandığı belirtildi. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Yemen İçişleri Bakanı Mutahar Raşid El Muri tarafından Sana'da imzalanan Vize Muafiyeti ve Geri Kabul Anlaşmaları onay işlemlerinin Türkiye ve Yemen'de tamamlanmasını müteakiben eşzamanlı olarak yürürlüğe gireceği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı, "Yemen'le bugün imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın da, tarafların ülkelerinde yasadışı konumda bulunan vatandaşlarının veya bir taraf ülkenin topraklarından çıkarak diğer taraf ülkenin topraklarına giren üçüncü ülke vatandaşlarının geri alınması için gerekli hukuki zemini teşkil ettiğini" bildirdi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun ziyareti vesilesiyle ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı Yemen Dışişleri Bakanı Ebubekir El Kırbi ile, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mesleki Eğitim İşbirliği Anlaşması"nı ise Yemen Teknik ve Mesleki Eğitim Bakanı İbrahim Ömer Bugairi ile imzaladığı kaydedildi. Açıklamaya göre, Vize Muafiyeti Anlaşmasının yürürlüğe giriş tarihi hakkında kamuoyuna daha sonra bilgi verilecek.  

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