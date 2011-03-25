-YEMEN'E SİLAH SEVKİYATINDA RESMİ İZİN YOK ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polisinin, Türkiye'den Yemen'e 16 bin adet tabanca gönderilmesini engellediğine ilişkin haberlerle ilgili olarak, "Bahse konu silah sevkiyatı girişimi, resmi makamlarımızca verilmiş bir izne dayanmamaktadır" ifadesini kullandı. Ünal, bir soruya verdiği cevapta, bazı ulusal ve uluslararası haber kaynaklarında, BAE polisinin, Türkiye'den Yemen'e 16 bin adet tabanca gönderilmesini engellediğine ilişkin haberlerin yer aldığını hatırlattı. Haberlerde, silahların Yemen'de hükümet dışı bazı aktörlere gönderilmek üzere Türkiye'den gemiye yüklenmiş olduğu ve Mısır'daki bir limana uğradıktan sonra BAE'ye ulaştığının iddia edildiğini kaydeden Ünal, "Bahse konu silah sevkiyatı girişimi, resmi makamlarımızca verilmiş bir izne dayanmamaktadır. Konuya ilişkin olarak gerekli araştırmalar, ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde sürdürülmektedir" dedi. Türkiye'nin çatışma yaşanan veya çatışma riski görülen ülkelere yönelik silah ihracatı taleplerine ihtiyatla yaklaşmakta olduğunu belirten Ünal, Türkiye'den yapılan silah transferlerinin istikrarsızlık yaratabilecek nitelikte olmamasına özen gösterildiğini vurguladı. Ünal, "Yemen'de daha çok insanın ölümüne yol açabilecek bu tarz bir silah ihracatına, makamlarımız tarafından izin verilmesi söz konusu değildir. Ayrıca, ülkemizden gerçekleştirilen silah ihracatına ilişkin veriler, uygun uluslararası platformlarda şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.