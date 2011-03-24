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Dünya

Yemen'e gönderilen 16 bin silah Türk malı çıktı!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) polisin, Yemen’e 16 bin silah gönderilmesiyle ilgili planı bozmasının ardından silahların Türk malı olduğu bildirildi.

24 Mart 2011 02:00

T24- Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) polisin, Yemen’e 16 bin silah gönderilmesiyle ilgili planı bozmasının ardından silahların Türk malı olduğu bildirildi.

Dubai Emniyet Müdürü Korgeneral Dahi Halfan Temim, "Dubai Emniyet Müdürlüğü, silah dolu dev konteynırı Yemen’e gönderme girişimini engellemiştir" dedi.

Açıklamada, 16 bin Türk malı tabancanın Türkiye’den yola çıktıktan sonra Mısır’a ulaştığı ve oradan da Yemen’e götürülmek üzere BAE’ye getirildiği ileri sürüldü.

Silahların Yemen’in kuzeyindeki Şii direnişçilere gönderilmek istendiğini de kaydeden Halfan, düzenlediği basın toplantısında, polisin bu olayla ilgili olarak Dubai’de Arap ülkeleri kökenli 6 kişiyi gözaltına aldığını da sözlerine ekledi.

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