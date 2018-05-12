Yemen'e buğday taşıyan Türk gemisinde patlama

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mayıs (DHA) – Yemen’in Hutiler tarafından kontrol edilen Salif limanına buğday taşıyan bir Türk gemisinde gerçekleşen patlama gemiye zarar verdi.

Reuters’ın haberine göre Yemen’e buğday taşıyan İnce İnebolu isimli gemiye füze atıldığı iddiaları yer alırken, gerçekleşen patlama gemiye büyük hasar verdi. Patlamanın ardından yardım çağrısında bulunan gemi kaptanına Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri yanıt verirken, birliğin sözcüsü yaptığı açıklamada, “Koalisyon birlikleri kaza için bir soruşturma başlattı, gemiyi ziyaret etti ve patlamanın geminin içinden dışına doğru gerçekleştiğini ortaya çıkardı” dedi. Gemi kaptanının patlamanın sebebini bilmediği söylenen açıklamada, geminin daha sonra Suudi gemilerinin yardımıyla Jizan limanına çekildiği belirtildi.

