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Dünya

Yemen'de roket saldırısı: 2 ölü SANA (A.A)

20 Eylül 2011 09:48

-Yemen'de roket saldırısı: 2 ölü SANA (A.A) - 20.09.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da protestoculara ait bir kampa en az 2 roket saldırısı düzenlendiği, 2 kişinin öldüğü bildirildi. Reuters haber ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Yemen'in başkenti Sana'da protestoculara ait kampa en az 2 adet roket saldırısı düzenlendi.  Protestocuların kampındaki sahra hastanesinde görevli doktor Muhammed El Kubati de, roketlerin çarşının dışında yürüyen 2 kişiye isabet ettiğini, 2 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını gördüğünü söyledi.

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