-Yemen'de roket saldırısı: 2 ölü SANA (A.A) - 20.09.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da protestoculara ait bir kampa en az 2 roket saldırısı düzenlendiği, 2 kişinin öldüğü bildirildi. Reuters haber ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Yemen'in başkenti Sana'da protestoculara ait kampa en az 2 adet roket saldırısı düzenlendi. Protestocuların kampındaki sahra hastanesinde görevli doktor Muhammed El Kubati de, roketlerin çarşının dışında yürüyen 2 kişiye isabet ettiğini, 2 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını gördüğünü söyledi.