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Dünya

Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Hamis Muşit kentine fırlatılan füze, savunma sistemleri tarafından imha edildi

01 Aralık 2017 04:47

Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalında yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri, Husiler tarafından Yemen'den Hamis Muşit kentine fırlatılan bir balistik füzeyi imha etti.

Haberde konuya dair başka bir bilgiye yer verilmedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna kasım ayı başlarında da Yemen'den atılan balistik füze, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.

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