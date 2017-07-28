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Dünya

Yemen'den Mekke'ye atılan balistik füze son anda engellendi

"Amaç, hac mevsimini başarısı kılmaktı"

28 Temmuz 2017 11:38

Yemen'de İran destekli Şii milislere karşı askeri operasyon yürüten Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyon, Yemen topraklarından Mekke'ye balistik füze atıldığını ancak bunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri komutanlığından yapılan açıklamada, "Hac mevsimini başarısız kılmak için Yemen'deki Husiler tarafından kutsal kent Mekkeye yönelik 'umutsuz' balistik füze saldırısı yapıldığı" belirtildi.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre açıklamada, saldırının Taif kenti yakınlarında bulunan ve kutsal kent Mekke'ye 69 kilometre uzaklıktaki El-Vesile bölgesinde Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından herhangi bir hasara neden olmadan havada imha edildiği ifade edildi.

Husilerin, Yemen topraklarına füze ve silah girişini yapmak için güçlü kontrol mekanizması olmayan Hudeyde Limanı'nı ve insani yardım taşıyan gemileri kullandığı kaydedilen açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed'e, kontrol mekanizması kurulması için çağrı yapıldı.

ETİKETLER

ŞiiYemeni MekkehachaberİranSuudi Arabistanbalistik füze

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