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Dünya

Yemen'deki Sınır Tanımayan Doktorlar: Hedef alınmaktan korkuyoruz

Doktorlar, bombardımanlar düzenleyen koalisyonun saldırıları nedeniyle görev yerlerine dönmekten korktuklarını duyurdu

02 Mart 2016 23:29

Yemen'de görevli Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü mensupları, Suudi Arabistan'ın tesislerini hedef almasından endişe etmeleri nedeniyle görevlerine dönmekten korktuklarını açıkladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan ve geçen yılın mart ayından bu yana Yemen’de bombardımanlar düzenleyen koalisyonun saldırıları nedeniyle görev yerlerine dönmekten korktuklarını duyurdu. Suudi jetleri, örgütün Saada’nın kuzeyinde yer alan bir tesisinin 20 metre uzağına bombardıman düzenlemişti.

Associated Press’in haberine göre, örgüt Twitter’dan yaptığı açıklamada, Razeh bölgesinde meydana gelen saldırının ardından binayı boşaltmak zorunda kaldıklarını belirtti. Koalisyon, Saada’yı askeri bölge kabul ediyor. Aynı bina, Ocak’ta da hedef alınmış ve 4 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Geçen yıl 26 Mart'tan bu yana Yemen'de bombardımanlar düzenleyen koalisyon, binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı. Ülkede milyonlarca kişi yardıma muhtaç ve evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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