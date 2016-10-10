Yemen'deki saldırıya soruşturma

Yemen'de bir cenaze töreni sırasında düzenlenen ve 140'tan fazla kişinin öldüğü hava saldırısı sonrası Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon soruşturma açılacağını bildirdi. ABD olay sonrası, ittifaka yönelik desteğini gözden geçireceğini duyurmuştu.

İran tarafından desteklenen Hutiler, cumartesi günü düzenlenen saldırıdan koalisyonu sorumlu tutmuştu. Saldırının, Yemen'deki 4 bin sivil ölümün yaklaşık yarısından sorumlu olduğu düşünülen koalisyonun askeri müdahalesi nedeniyle zaten gergin olan ABD-Suudi ilişkilerini daha da gerebileceği belirtiliyor.

Bunun aynı zamanda Halep'teki Rus hava saldırıları sırasında yaşanan sivil ölümler nedeniyle sık sık Moskova'yı eleştiren Washington'u zor durumda da bırakabileceği kaydediliyor.

Hafta sonu düzenlenen saldırının sorumluluğunu kabul etmeyen koalisyon, "bu üzücü ve acı dolu” saldırıyla ilişki soruşturma açılacağını duyurdu. Koalisyon daha önceki soruşturmalara da katılan Birleşmiş Milletler'den uzmanlarla birlikte inceleme yapılacağını kaydetti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ivedi ve tarafsız bir soruşturma çağrısında bulundu. Ban, "Sorumlular adalet önüne getirilmeli” açıklamasını yaptı. BM'ye göre, 140'ten fazla kişinin öldüğü saldırıda 525'ten fazla kişi de yaralandı.

Başkentte protesto

Başkent Sana'da binlerce öfkeli insan, Suudi Arabistan ve ABD aleyhine sloganlar atarak protesto gösterisi düzenledi.

ABD'den yapılan açıklamada, Arap koalisyonuna yönelik desteğin hemen incelemeye aldığı duyuruldu.

Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, açıklamasında ABD'nin Suudi Arabistan ile güvenlik alanındaki işbirliğinin "açık çek” olmadığını dile getirmiş ve Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne önem vermekle birlikte, Yemen'de artan çatışmalar karşısındaki ciddi kaygılar bulunduğunu ifade etmişti.

Price, Washinton'ın Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona olan azalan desteğini ABD'nin ilkeleri, değerleri ve çıkarları doğrultusunda tekrar gözden geçireceklerini belirtmişti.

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AFP/DW, BS/GA