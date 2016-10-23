Yemen'deki saldırılarda 19 kişi yaşamını yitirdi

Yemen ordusu tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerin Hacce iline bağlı Midi bölgesinde hükümet güçlerine saldırı düzenlediği, çıkan çatışmada 13 Husinin öldüğü belirtildi.

Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) Husilerin sivillerin evlerini bombalayarak ateşkesi ihlal etmesine karşılık olarak Mekiras bölgesinde kurduğu pusu sonucu ise 4 Husi hayatını kaybetti.

Aden'in El-Mansura ve Eş-Şeyh Osman ilçelerinde kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu biri asker 2 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece saldırılarda ölen kişi sayısı toplam 19 olarak belirlendi.

Husilere ait El-Mesire Kanalı'ndan yapılan açıklamada ise Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bir Suudi askerin bir Husi keskin nişancının açtığı ateş sonucu öldüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca, 2 askeri aracın kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

BM'nin önerisiyle, Yemen'de 19 Ekim Çarşamba günü yerel saatle 23.59'da ülke genelinde 72 saat boyunca çatışmaların durdurulması anlaşması yürürlülüğe girmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, dün başkent Riyad'da Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih ile gerçekleştirdiği görüşmede, BM'nin ateşkesin 72 saat daha uzatılmasını istediğini kaydetmişti.