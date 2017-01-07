Yemen'deki sağlık sisteminin kurbanı çocuklar

İç savaşın devam ettiği Yemen’de sağlık sistemi çökmüş durumda. Save the Children adlı yardım kuruluşunun Yemen bölge sorumlusu Edward Santiago, her hafta yaklaşık bin çocuğun isal, yetersiz beslenme ve solunum yolu enfeksiyonları gibi aslında önlenilebilir sebepler sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Doğrudan çatışmalar sebebiyle hayatını kaybeden çocukların sayısının ise bin 219 olduğu bildirildi.

Save the Children organiyasyonunun yapmış olduğu araştırmaya göre ülkede bulunan yaklaşık 3 bin 500 sağlık kuruluşunun neredeyse yarısı savaş nedeniyle kullanılamıyor. Hizmet vermeye devam edebilenler ise ancak kısmi olarak kullanılabiliyor. İşler durumdaki sağlık kurumları ise kapasite yetersizliği sebebiyle kendisine gelen hastaların çoğunu reddetmek zorunda kalıyor.

Doktor sıkıntısı

Doktorların çoğu savaş nedeniyle ülkeyi terk ederken bir kısmı da ülke içindeki çatışmasız bölgelere göç etmiş durumda. Bu durum nitelikli personel sıkıntısı yaşanmasına sebep oluyor. Save the Children adlı organizasyon sürekli yer değiştiren sağlık ekipleriyle ülkedeki sağlık kurumlarına destek olmaya çalışıyor.

Örgütün hazırladığı rapora göre ülkede temel sağlık hizmetlerine erişimi bulunmayan sekiz milyon çocuk bulunuyor. Ailelerin bir çoğu hastaneye ulaşım masrafını karşılayabilecek durumda değil. Hastaneye ulaşabilmek için borç almak zorunda kalan birçok aile ise tedavinin pahalılığı ya da ilaç yetersizliği sebebiyle tedaviye dahi başlayamadan geri dönmek zorunda kalıyor. Savaşın başladığı 2015 yılından beri ülkedeki ilaç fiyatları yüzde 300 oranında arttı.

Uluslararası yardım kuruluşlarının bölgeye erişimleri devam eden iç savaş nedeniyle neredeyse imkansız. Kuruluşlar bölgeye kapsamlı insanı yardım yapılabilmesi için çatışma taraflarından uygun koşulların oluşturulmasını talep ediyor.

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