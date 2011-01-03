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Dünya

YEMEN'DEKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 43 ADEN (A.A)

03 Ocak 2011 22:01

-YEMEN'DEKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 43 ADEN (A.A) - 03.01.2011 - Yemen açıklarında Afrikalı kaçakların içinde bulunduğu 2 teknenin batması sonucu ölenlerin sayısının 43 olduğu, teknelerden birindeki 40 kişinin akıbetinin ise bilinmediği bildirildi. Yemen İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, güney kıyılarındaki kazaya şiddetli rüzgar ve dev dalgaların yol açtığı, çoğu Etiyopyalı 46 kişinin bulunduğu tekneden 3 Somalili dışında kurtulan olmadığı belirtildi. Açıklamada, bir başka teknede 35-40 kişinin bulunduğunu, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu tamamı Etiyopyalı bu teknedekilerin akıbetinin bilinmediği de ifade edildi. Her yıl on binlerce Etiyopyalı ve Somalili, şiddet ve ekonomik zorluklar yüzünden ülkelerini terk ediyor ve daha iyi bir yaşam bulma ümidiyle teknelerle Yemen'e yelken açıyor. Kapasitelerinin üzerinde yolcu bindirilen teknelerin batması sonucu, teknedekilerin çoğu boğularak yaşamını yitiriyor. 

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