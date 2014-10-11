Yemen'deki intihar saldırısını El Kaide üstlendi

Yemen’in başkentinde Husilere yönelik gerçekleştirilen ve 43 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı El Kaide üstlendi.

Yemen’in başkenti Sana’a kent merkezinde Husilerin kontrol noktalarından gerçekleştirilen intihar saldırısında 43 kişi hayatını kaybetmişti. Tahrir meydanında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Önemli bir nokta da saldırının Husilerin kitlesel bir eylem düzenleyecekleri gün gerçekleşmesiydi.

Reuters'ın haberine göre; yapılan açıklamayla El Kaide'nin Yemen kanadı, Husilere düzenlenen ve 43 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlendiğini açıkladı.