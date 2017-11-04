Yemen'deki çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de Husiler ile ordu güçleri arasında çıkan çatışmalarda 13 Husinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Orduya bağlı 7. Askeri Bölge Sözcüsü Albay Abdullah eş-Şendeki, yaptığı yazılı açıklamada başkent Sana'nın doğu kesimindeki Nehem'de, Husiler ile ordu güçleri arasında çıkan çatışmalarda 13 Husinin öldüğünü birçoğunun da yaralandığını belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.