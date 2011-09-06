-Yemen'deki çatışmalar duruldu ADEN/SANA (A.A) - 06.09.2011 - Yemen'de 3 Haziran günü başkanlık sarayına yapılan bombalı saldırının soruşturması devam ederken, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih yönetimine karşı sürdürülen halk ayaklanmaları Sana dışındaki şehirlerde heyecanını kaybetmiş durumda. Ordunun başta güney bölgelerinde olmak üzere sürdürdüğü El Kaide ve muhalif aşiretlere yönelik operasyonları ise devam ediyor. Ocak ayı sonlarında başlayan ve temeli yoksulluk, işsizlik ve düşük hayat standartlarına dayanan halk ayaklanmaları başkent Sana'nın dışındaki büyük şehirlerde etkinliğini yitiriyor. Özellikle Aden'de halk normal yaşantısına dönerken, şehirde kurulan eylem çadırlarının toplandığı göze çarpıyor. Yaşanan halk ayaklanmalarının 7. ayını doldurması ve herhangi bir çözüme ulaşamaması''devrim'' dalgasının çabuk kırılmasına gerekçe olarak gösterilirken, kentteki hava sıcaklıkları da heyecanın yitirilmesinde etken olarak yorumlanıyor. Ordunun güneydeki Abyan eyaletinde El Kaide yapılanmalarına yönelik değişik bölgelerde sürdürdüğü operasyonlar devam ederken, yine güvenlik güçlerinin muhalif aşiretlerle Arhab ve çevresindeki kanlı mücadelesi devam ediyor. Abyan bölgesinden gelen haberlerde, yapılan hava harekatlarında terör örgütü üyelerinin yanı sıra birçok sivilin de hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ülkenin en etkin ve silahlı aşiretlerinden Ahmar aşireti ve Arhab bölgesinde yaşayan Şeyh Abdülmecid Zindani'ye bağlı aileler ise Yemen ordusu ile savaş halinde. Başkent Sana'ya sadece 40 kilometre mesafedeki Arhab bölgesinde yaşayan kabileler kalabalık nüfusları ve savaşçılığı ile bilinirken, bölgedeki savaşın sebebi Salih'in oğlu Ahmed'e bağlı birliklerin Şeyh Zindani aşiretinin başkente gelip muhaliflere destek sağlamasını engelleme isteğinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Başkanlık sarayına yapılan, meclis başkanının ölümü ve başta Salih olmak üzere birçok devlet adamının yaralanması ile sonuçlanan saldırının soruşturmasında sona gelindiği bildiriliyor. Libya'da ayaklanmanın başarıya ulaşmasının Yemen'deki muhalifleri de cesaretlendirdiği gözlendi.