-YEMEN'DE GÖSTERİLER SANA (A.A) - 29.01.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da 32 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in görevini bırakmasını isteyenler gösteri yaptı. Bölgedeki AFP muhabiri, Mısır Büyükelçiliği'ne yürüyen göstericilerin "Ali, defol", "Dün Tunus, bugün Mısır, yarın Yemen" sloganları attığını belirtti. Polisin göstericilere müdahale ettiği, ancak yaralanan olmadığı açıklandı. Gösterilere katılan Yemenli basın özgürlüğü savunucusu Tevakil Kerman, Salih görevini bırakana dek gösterilere devam edeceklerini belirterek, 3 Şubatta Yemen genelinde "Öfke Günü" çağrısında bulundu.