-Yemen'de çatışmalar: 6 ölü SANA (A.A) - 30.08.2011 - Yemen'in güneyinde meydana gelen çatışmalarda El Kaide terör örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen 6 militanın öldürüldüğü bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Abyan şehrinin Wadi Dufas bölgesindeki çatışmalarda El Kaide terör örgütü üyesi olduğu tahmin edilen 6 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Abyan Valisi Salih El Azeri de son birkaç günde Yemen askeri birliklerinin El Kaide'ye ağır bir darbe vurduğunu belirtti. Yemen'de uzun zamandır Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in cumhurbaşkanlığını bırakmasını isteyen halk ayaklanmaları yaşanıyor.