-YEMEN'DE ÇATIŞMA SANA (A.A) - 03.06.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da hükümet güçlerinin muhalif Ahmar Kabilesi'ne karşı başlattığı bombardıman devam ederken kentin merkezinde sokak çatışmaları baş gösterdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan çatışmalar bir saate yakın sürdü. Başkentin sokaklarında otomatik silah ve hükümet güçlerinin kullandığı roket sesleri yükselirken çatışmalardan kaçan ve bağıran insanlar göründü. Olayların şiddetlenmesi üzerine kentin tamamına yakınında uygulanan elektrik kesintisi sonrası silah seslerinde azalma meydana geldi. Bir anda sessizliğe bürünen kenttin sokaklarında sadece zırhlı askeri araçlar devriye geziyor. Ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Muhalifler, bugün cuma namazı sonrası onbinlerce kişinin katılacağı büyük gösteriye hazırlanıyor. Salih'e bağlı güçlerle muhalif Ahmar Aşiret'i üyeleri, Salih'in geçen hafta uzlaşma anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesinin ardından çatışmaya başlamıştı. Çatışmalarda bugüne kadar 150'den fazla kişi hayatını kaybetti.