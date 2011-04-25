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Dünya

YEMEN'DE YÜZ BİNLER SOKAKLARDA SANA (A.A)

25 Nisan 2011 14:20

-YEMEN'DE YÜZ BİNLER SOKAKLARDA SANA (A.A) - 25.04.2011 - Yemen'de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih karşıtları, öfkelerini dile getirmek için yine sokaklara döküldü. Görgü tanıkları, güneydeki Taez kentinde yüz binlerce kişinin, Salih yargılanana kadar sokaklara dökülmekten vazgeçmeyecekleri yönünde slogan attığını aktardı. Aynı kaynaklar, kentin ana arterlerinin çimento bloklarıyla kapatıldığını, zırhlı araçların da kilit noktalara konuşlandırıldığını kaydetti. Göstericilerin, ''kenti devlet başkanının posterlerinden temizleme kampanyası'' çerçevesinde Salih'in fotoğraflarını toplandığı da belirtildi. 

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