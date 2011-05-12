-YEMEN'DE YİNE KAN AKTI SANA (A.A) - 12.05.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da dün gece çıkan çatışmalarda Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e muhalif göstericilere güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtilirken, Üniversite Meydanı'nda gösteriler sürüyor. Meydandaki sahra hastanesinde 12 cesedin bulunduğu, çatışmalarda yaralananların tedavisinin devam ettiği ifade edildi. Çatışmanın olduğu saatlerde olay yerinde bulunduğunu söyleyen bir yaralı, ''Akşam namazını meydanda kılmıştık. Ben evime doğru dönerken Ziraat Bakanlığının olduğu Kuveyt Caddesi üzerinde Cumhuriyet Muhafızlarının konuşlandığını gördüm. Yanlarına yaklaştığımızda, 'Bu yol kapalı, başka yerden gidin' dediler. Yolumuzu değiştirdik, o sırada etrafta yeni çadırlar kuran göstericiler vardı. Ne olduğunu anlayamadan silah sesleri yükseldi ve benim de ayağıma kurşun isabet etti'' dedi. Gaz bombasına maruz kalan göstericilerin hastanede müşahede altında tutulduğu gözlenirken, biraz ilerideki meydanda çatışmada hayatını kaybedenler için sloganlar atıldı ve yapılan bu saldırıların ''barışcıl'' devam eden gösterileri yıldırmayacağı vurgulandı. Yemen'de Ocak ayından beri devam eden Salih karşıtı gösterilerde bugüne kadar 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.