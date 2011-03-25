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Dünya

YEMEN'DE YİNE GERGİN CUMA SANA (A.A)

25 Mart 2011 13:02

-YEMEN'DE YİNE GERGİN CUMA SANA (A.A) - 25.03.2011 - Yemen güçlerinin, yönetim karşıtı protestocuların başkent Sana'ya gidişini engellediği bildirildi. Görgü tanıkları, askerlerin başkente giden yollarda kontrol noktaları oluşturarak, protestocuları belirlemeye çalıştıklarını belirtti. Aynı tanıklar, askerlerin Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının geçişineyse izin verdiğini söyledi. Yemen'de protestocular, 32 yıldır görevde olan Salih'in iktidarına son vermek için gösteriler düzenliyor. Muhalifler bugün de başkentte bir milyon kişiyi gösteri için toplamaya çalışıyor. Yemen'de geçen cuma düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri protestoculara ateş açmış, 40'tan fazla kişi öldürülmüştü.

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