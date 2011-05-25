T24 LogoT24 Logo
Dünya

YEMEN'DE YENİDEN ÇATIŞMA SANA (A.A)

25 Mayıs 2011 14:06

-YEMEN'DE YENİDEN ÇATIŞMA SANA (A.A) - 25.05.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da geceki kısa sükunetin ardından aşiret mensuplarıyla hükümet güçleri arasındaki çatışmalar bu sabah yeniden başladı. Basın mensupları, ülkenin etkin Şeyh Sadık El Ahmar aşiretinin yandaşlarının bulunduğu ve dün iki taraftan 38 kişinin öldüğü Sana'nın kuzeyindeki El Hasaba semtinde, şiddetli çatışmalar meydana geldiğini belirttiler. Çatışmalar dün gece geç saatlerde Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in çağrısıyla kesilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24