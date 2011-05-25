-YEMEN'DE YENİDEN ÇATIŞMA SANA (A.A) - 25.05.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da geceki kısa sükunetin ardından aşiret mensuplarıyla hükümet güçleri arasındaki çatışmalar bu sabah yeniden başladı. Basın mensupları, ülkenin etkin Şeyh Sadık El Ahmar aşiretinin yandaşlarının bulunduğu ve dün iki taraftan 38 kişinin öldüğü Sana'nın kuzeyindeki El Hasaba semtinde, şiddetli çatışmalar meydana geldiğini belirttiler. Çatışmalar dün gece geç saatlerde Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in çağrısıyla kesilmişti.