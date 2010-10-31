-YEMEN'DE YAKALANAN KADIN ANNESİYLE GÖZALTINDA SANA (A.A) - 30.10.2010 - Yemen'den ABD'ye gönderilmek istenen bombalı paketlerin Dubai ve İngiltere'de ele geçirilmesinin ardından, Yemen'in başkenti Sana'da bir eve düzenlenen operasyonda yakalanan kadının, annesiyle birlikte gözaltına alındığı bildirildi. Yemenli güvenlik görevlileri, yakalanan 20 yaşlarındaki kadına kargo şirketine bıraktığı bir telefon numarası sayesinde ulaşıldığını söyledi. Sana Üniversitesinde tıp öğrencisi olduğu belirtilen şüphelinin, havaalanı yakınlarındaki El Ravda bölgesinde gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelinin savunma avukatı ise yaptığı açıklamada, onu tanıyanlar tarafından sessiz bir öğrenci olarak nitelendirilen genç kadının bir "kurban" olmasından endişe duyduğunu ifade ederek, "Bu tür bir eylem düzenleyen bir kişinin geride telefon numarasını bırakması hiç de mantıklı görünmüyor" dedi. Kadının annesiyle birlikte gözaltına alındığını söyleyen savunma avukatı, konuya ilişkin başka bilgi vermedi. Olaya ilişkin El Kaide'ye bağlı olduğu düşünülen diğer bazı kişilerin de aranmakta olduğu belirtildi. Bu arada, İngiltere, ülkede ele geçirilen patlayıcı düzeneğinin bir uçağı düşürmeye yetecek kadar büyük olduğunu açıkladı.