-YEMEN'DE UZLAŞMAYA DOĞRU SANA (A.A) - 26.03.2011 - Yemen Dışişleri Bakanı Ebu Bekir Kırbi, "Devlet Başkanı (Ali Abdullah Salih) iktidar değişimi için müzakereye açık. İktidar değişimi müzakerelerinin hemen bugün başlaması bekleniyor" dedi. Kırbi, İngiliz Reuters ajansına verdiği demeçte, iktidar değişimi müzakerelerinde ciddi engelle karşılaşılmasının beklenmediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Kırbi, bugün önce iktidar değişimi müzakere takvimi üzerinde anlaşmaya varılmasının beklendiğini bildirdi.