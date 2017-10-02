Yemen'de uzlaşı arayışları sürüyor

İrfan Sapmaz / İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Suudi Arabistan Krallığı’nın Yemen Büyükelçisi Muhammed Âl Câbir, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nde Arap tasarısının onaylanması konusunda yaptığı açıklamada, bu durumun Suudi Arabistan Krallığı’nın Yemen konusundaki \"uluslararası uzlaşmanın desteklenmesi yönünde harcadığı çabaları teyit ettiğini\" söyledi.

Yemen’deki insan hakları ihlalleri için kurulan Yemen Ulusal Soruşturma Komisyonu’na verilen uluslararası desteğin de Suudi Arabistan Krallığı’nın \"uluslararası insan hakları ilkelerine bağlılığını, Yemen’de ve diğer bölgelerdeki insanlık krizlerine yaptığı yardımları ve siyasi çabalarını teyit ettiğini\" savundu.

Bu bağlamda, \"Arap tasarısının onaylanmasını, ciddi çabalar ve diplomatik çalışmanın bir sonucu\" olarak değerlendiren Büyükelçi, bunun \"Suudi Arabistan Krallığı’nın Yemen’e ve vatandaşlarına sağladığı desteği ve gerek Yemen’de, gerekse bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrara verdiği önemi\" teyit ettiğini ileri sürdü.

Âl Câbir, ülkedeki yönetimin \"tüm Yemen Cumhuriyeti genelinde otorite sağlamasına kadar, sorumluların yargılanması ve mağdurların haklarının korunması amacıyla Komisyon’un, kuruluş kararına uygun olarak görevini yerine getirerek insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaları sürekli olarak araştırmaya devam etmesi\" gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Yemen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mahlafi, Yemen hükümetini ve Yemen’in toprak bütünlüğü, güvenlik ve istikrarını desteklemek üzere, karar tasarısını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, “Yemen Cumhuriyeti’nin halihazırda içinden geçtiği zorlu koşullar, İnsan Hakları Konseyi ve uluslararası toplumun, insan hakları konusundaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için hükümete destek sağlamasını gerektiyor” diyerek sözlerini sürdürdü.

Abdulmelik el-Mahlafi, Yemen hükümetinin, insan haklarının güçlendirilmesi ve korunması amacıyla İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve İnsan Hakları Konseyi ile daima işbirliğine hazır olduğunu teyit etti.